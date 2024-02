Pedro Nuno Santos diz que Montenegro "não tem forma de governar"

Veja também:

O secretário-geral do PS diz que o presidente do PSD tem assegurado que não governa com o Chega e se ficar em segundo nas eleições legislativas, o que indica que Luís Montenegro "não tem forma de governar".

Esta posição em relação aos resultados das eleições legislativas foi transmitida por Pedro Nuno Santos na intervenção que proferiu perante os membros da Confederação do Turismo de Portugal (CFT), em Lisboa.

Na intervenção inicial do almoço, o presidente da CFT disse ter ficado satisfeito quando o PS obteve maioria absoluta nas legislativas de janeiro de 2022, porque esse resultado indiciava mais de quatro anos de estabilidade politica e o tempo necessário para fazer reformas de fundo no país.

Já no que respeita às perspetivas para as eleições legislativas antecipadas de 10 de março, Francisco Calheiros manifestou-se apreensivo com um resultado que provoque instabilidade, tendo nesse contexto criticado a solução "Gerigonça" de 2015, "com partidos adversários do turismo" na esfera do poder.