Mais de 1,5 milhões de boletins de voto começaram a ser enviados para o estrangeiro

A administração eleitoral iniciou esta segunda-feira o envio de cerca de 1,5 milhões de boletins para os portugueses recenseados no estrangeiro votarem nas legislativas antecipadas de 10 de março, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI).

"Esta segunda-feira foram enviadas mais de 69.000 cartas registadas para cidadãos portugueses recenseados no estrangeiro, num total de 1.541.295 eleitores", que correspondem ao universo de votantes por via postal, adiantou o MAI em comunicado.

Estas cartas registadas remetidas pela administração eleitoral contêm a documentação necessária para os cidadãos recenseados no estrangeiro poderem votar por esta via, referiu ainda o ministério.

No total, a administração eleitoral da secretaria-geral do MAI remeteu esta segunda-feira 69.264 cartas registadas para 149 países, 19 dos quais na Europa, adiantou o ministério, ao explicar que os destinatários podem acompanhar o trajeto das respetivas cartas remetidas para as moradas no estrangeiro que constam no seu recenseamento eleitoral, através do Portal do Eleitor.