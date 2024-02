Eleições dos Açores. Assembleia dos resultados começa esta terça-feira

A Assembleia de Apuramento Geral dos resultados das eleições legislativas regionais dos Açores, que decorreram no domingo, começa esta terça-feira, na Direção Regional de Organização, Planeamento e Emprego Público (DROPEP), em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Integram a assembleia o juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, Pedro Albergaria, dois juristas, dois professores de matemática e nove presidentes de mesa de voto escolhidos aleatoriamente, segundo o diretor regional de Organização, Planeamento e Emprego Público, Délio Borges.

Vão ser analisados "os votos nulos, as atas de cada mesa de voto, 291 no total, e eventuais reclamações que tenham existido no domingo". O fim da assembleia depende do decurso dos trabalhos.

A coligação PSD/CDS/PPM venceu as eleições regionais dos Açores com 42,08% dos votos e 26 deputados, mas ficou a três da maioria absoluta, segundo dados oficiais provisórios. José Manuel Bolieiro, líder da coligação PSD/CDS-PP/PPM, no poder desde 2020, disse que irá governar com "uma maioria relativa" nos próximos quatro anos.

O representante da República para os Açores, Pedro Catarino, prevê ouvir os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa nos dias 19 e 20 de fevereiro, depois de publicados os resultados oficiais.