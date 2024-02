Montenegro: Bolieiro consegue vitória que “não alcançávamos há 32 anos”

José Manuel Bolieiro “é o homem da noite”, começa por dizer Luís Montenegro, nos Açores. O líder do PSD reagiu à vitória social-democrata com o líder do PSD/Açores a seu lado, “o vencedor”, considerando-o uma pessoa “extraordinária” e que conseguiu um feito histórico para o partido: “Já não alcançávamos uma vitória assim há 32 anos.”

De resto, Montenegro afirmou que o que se passou nos Açores “é uma inspiração” para as legislativas de 10 de março e para o que o PSD pode fazer em todo o país.

Sobre o futuro governo da região autónoma, Luís Montenegro deixou claro que a coligação de direita, e que alcançou 26 dos 57 mandatos da Assembleia Legislativa dos Açores, tem “condições de governabilidade”, “mesmo sem maioria absoluta”.

“Só pode haver um governo alternativo: se todas as outras forças, em especial o PS e o Chega, se unirem e se coligarem”, concluiu o líder do PSD.