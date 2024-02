Líder do PAN sofreu uma queda e fraturou o ombro

A líder do PAN, Inês Sousa Real, sofreu uma queda e fraturou o ombro, anunciou esta segunda-feira o partido Pessoas-Animais-Natureza.

"Informamos que a nossa porta-voz e candidata às Eleições Legislativas de 2024 sofreu uma queda e fraturou o ombro", avançou o PAN, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O partido manterá os compromissos de pré-campanha para as legislativas até receber os resultados dos exames médicos recentemente efetuados.

"Apesar de tudo, a Inês não faltará ao compromisso na defesa das causas que defendemos e marcará presença no debate de hoje" com André Ventura, do Chega, refere o PAN.