IL destaca "derrota da esquerda" nos Açores

O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, destaca a "derrota da esquerda", este domingo, nas eleições regionais nos Açores.

"Uma das notas da noite foi a derrota da esquerda. O PS tem um resultado inédito nestas últimas três décadas e toda a esquerda apresenta resultados abaixo das últimas eleições", declarou Rui Rocha.

A IL consegui manter um deputado para o parlamento regional dos Açores. Rui Rocha diz que o partido vai continuar "a lutar pela melhoria das condições de vida dos açorianos, pela descida de impostos, pela simplificação e pelo progresso dos Açores".

A coligação PS/CDS/PPM venceu as eleições nos Açores, sem maioria absoluta. O líder liberal considera que cabe agora aos vencedores "definir qual é o caminho que pretende traçar" para ser governo.

"A Iniciativa Liberal, da sua parte, fará aquilo que tem dito que faria sempre: estará disponível para votar e viabilizar as propostas que no nosso entender tragam vantagem aos açorianos e em contraciclo com as propostas que na nossa avaliação estejam contra a nossa visão de desenvolvimento dos Açores", sublinhou Rui Rocha.



A Iniciativa Liberal nos Açores avaliará as propostas "caso a caso" e fará uma "avaliação ponderada e responsável".

"Estaremos cá para construir se as propostas forem vantajosas para os açorianos", sublinhou Rui Rocha.