Cordeiro assume derrota. “Fiquei aquém dos resultados eleitorais que tinha fixado como objetivo”

Vasco Cordeiro, o candidato do PS nas eleições do Açores, reage pela primeira vez, depois dos resultados finais nas eleições, que dão vitória à coligação de direita, com 26 deputados.



O candidato do Partido Socialista diz já ter felicitado José Manuel Bolieiro, líder do PSD/Açores, pela vitória, embora sem maioria, nestas eleições.

“Fiquei aquém dos resultados eleitorais que tinha fixado como objetivo”, diz Cordeiro.



“Os resultados são claros e evidentes na demonstração que a minha candidatura não alcançou o sucesso a que me propus.”