Bolieiro vence, mas coligação de direita não consegue maioria absoluta

A coligação PSD/CDS/PPM venceu as eleições nos Açores, mas não chegou à maioria absoluta: José Manuel Bolieiro é o grande vencedor das eleições açorianas, com 26 deputados eleitos - a três da maioria absoluta e mais 5 do que em 2020. A coligação de direita conseguiu 42,08% dos votos para a Assembleia Legislativa Regional e Bolieiro garante que governará com maioria relativa.

O PS/Açores de Vasco Cordeiro, que assumiu ter ficado aquém das expetativas, obteve 35,91% dos votos e elege 23 deputados (teve 25 em 2020). O Chega, terceira força política, alcançou 9,19% dos votos e mais do que dobrou os deputados em relação a 2020: passa de dois assentos para cinco. Um deputado é o saldo final para Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN.

No rescaldo dos resultados, André Ventura, um dos primeiros a falar, propôs de imediato um acordo de governo entre o Chega e a Aliança Democrática, dizendo que as negociações podem começar já na noite de domingo. "Haverá uma maioria clara entre AD e Chega e essa maioria clara de deputados no parlamento em princípio permitirá, ainda não sabemos se com outra força ou só exclusivamente estas duas forças, afastar o PS do poder", declarou o líder do Chega.

Já Vasco Cordeiro, o candidato socialista, reconheceu a derrota. “Fiquei aquém dos resultados eleitorais que tinha fixado como objetivo”, disse o líder do PS/Açores. “Os resultados são claros e evidentes na demonstração de que a minha candidatura não alcançou o sucesso a que me propus”. Questionado pelos jornalistas sobre se o seu partido irá viabilizar um governo minoritário do PSD, Vasco Cordeiro escusou-se a responder. “Todas essas questões terão o seu lugar próprio, a seu tempo. Não é este o local nem a hora”.

Pouco depois, foi Pedro Nuno Santos quem falou. "Hoje perdemos", disse o secretário-geral do PS.

Bolieiro diz que governará "com maioria relativa"

O futuro do governo regional é claro para José Manuel Bolieiro: a coligação vencedora governará "com uma maioria relativa".

"Conseguimos uma vitória de forma inequívoca em seis ilhas. Isto é significativo e não deixa margem para dúvidas quanto ao apoio que a minha governação aqui justificou", frisou o líder do PSD Açores, no discurso de vitória, ao lado de Luís Montenegro.

"Preferia uma maioria estável de governação e uma maioria parlamentar absoluta. Sempre disse que o soberano é o povo e eu cumpriria a soberania do povo. Continuo a achar que o povo através da personalização desta candidatura, entre mim e Vasco Cordeiro, foi inequívoca a vontade do povo para que eu continuasse a ser presidente do governo", concluiu Bolieiro.

Ao seu lado, o líder do PSD/Açores tinha Luís Montenegro, que falou antes do "homem da noite". Além de considerar que o se passou nos Açores "é uma inspiração" para as legislativas de 10 de março, Montenegro frisou que Bolieiro conseguiu uma vitória que não alcançavam "há 32 anos”.

Noite começou com festa no PSD. Açorianos "não querem governo socialista"

Horas antes de terem consagrado a vitória, já as projeções apontavam para que a coligação de direita saísse vencedora. Falhou num pormenor: a maioria absoluta não se confirmou. No momento em que saíram os resultados das primeiras projeções começaram a ouvir-se festejos na sede do PSD, em Ponta Delgada. "Bolieiro, Bolieiro, Bolieiro!", gritavam os militantes do PSD/Açores.

Multiplicaram-se os abraços dos presentes, que aguardam a chegada do atual presidente do Governo Regional. A primeira reação dos social-democratas foi transmitida pelo secretário-geral do PSD/Açores, Luís Pereira, que assinalou a vitória dos laranjas, apesar de assinalar que se tratava ainda de uma projeção.

"Continuamos convictos de que teremos esta noite uma oportunidade de celebração, de reconhecimento do trabalho que ficou a meio. A acreditar nos resultados desta projeção, desta sondagem, reforçando que estamos a falar de uma sondagem, os açorianos voltaram a dizer que disseram em 2020: não querem um governo socialista", afirmou Luís Pereira.