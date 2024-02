Bolieiro diz que governará "com maioria relativa" nos Açores

José Manuel Bolieiro diz que a coligação PSD/CDS/PPM venceu as eleições regionais nos Açores sem margem para dúvidas e que governará "com uma maioria relativa".

A coligação liderada por Bolieiro ficou em primeiro lugar, com 26 deputados, a três da maioria absoluta, mas o líder do PSD Açores avisa que não vai ceder a chantagens e pede "responsabilidade democrática" à oposição.

"Conseguimos uma vitória de forma inequívoca em seis ilhas. Isto é significado e não deixa margem para dúvidas quanto ao apoio que a minha governação aqui justificou", enfatizou o líder do PSD Açores, no discurso de vitória, ao lado de Luís Montenegro.



José Manuel Bolieiro acusa o PS de ter liderado uma "coligação negativa" nos Açores e está na hora de os socialistas reconhecerem que o povo quer a coligação de direita no poder.

"Preferia uma maioria estável de governação e uma maioria parlamentar absoluta, Sempre disse que o soberano é o povo e eu cumpriria a soberania do povo. Continuo a achar que o povo através da personalização desta candidatura, entre mim e Vasco Cordeiro [PS], foi inequívoca a vontade do povo para que eu continuasse a ser presidente do governo", sublinhou o atual presidente do governo regional.



Questionado pelos jornalistas sobre a necessidade de entendimentos para garantir um governo estável nos Açores, José Manuel Bolieiro enviou uma mensagem ao PS, que ficou em segundo lugar nas eleições deste domingo.

"Eu tenho uma responsabilidade de liderar o governo desta coligação. O povo castigou o líder de uma coligação negativa. A primeira mensagem é para o PS e para o seu líder regional", atirou.

Sobre como aprovará orçamentos sem maioria absoluta, José Manuel Bolieiro respondeu com novo recado à oposição: "Como sempre na democracia europeia ocidental. Não se pode colocar as maiorias relativas em crise com coligações negativas na oposição e se o fizerem cada um assume a sua responsabilidade. Foi assim que aconteceu com o Orçamento", recordou.





[em atualização]