A CDU falhou a eleição de um deputado nas eleições regionais nos Açores. "O resultado eleitoral não é bom resultado para a CDU nem para os açorianos", afirma o líder do PCP, Paulo Raimundo.

A CDU faz falta nos Açores e a vitória da coligação PSD/CDS/PPM representa um novo governo de direita e a continuação de um "programa de governo assente em práticas anti-populares".

Paulo Raimundo justifica o mau resultado da CDU com "condições desproporcionais na campanha", mas também "a bipolarização artificial na reta final da campanha pesou, com as operações do costume, as sondagens, a pressão, o Chega como instrumento para justificar tudo e todos".

Apesar de a CDU não entrar no parlamento regional, o líder comunista ainda consegue tirar algumas notas positivas da noite eleitoral.

"O resultado fica aquém, mas queria valorizar o facto de termos crescido em número absoluto de votos. No meio de toda esta embrulhada, o facto de termos crescido e de forma significativa em algumas ilhas, é um sinal de confiança para o futuro", argumentou.

A coligação liderada pelo PSD venceu as eleições deste domingo, com 42,08% e 26 deputados, mas fica a três mandatos da maioria absoluta.

O PS ficou em segundo lugar, com 35,91% e 23 deputados, segundo os resultados finais da Secretária-Geral do Ministério da Administração Interna.

O Chega é a terceira força política nos Açores, com 9,19% e cinco mandatos.

Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN conseguem eleger um deputado.

As eleições regionais nos Açores contaram com uma afluência de 50,33%.