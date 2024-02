PSD vence eleições nos Açores, mas sem maioria absoluta

O PSD é o partido mais votado, mas não chegou à maioria absoluta, prevista nas projeções do início da noite. José Manuel Bolieiro conquista a vitória nas eleições açorianas, com 26 deputados. Festa na sede do PSD. Açorianos "não querem governo socialista" No momento em que saíram os resultados das primeiras projeções começaram a ouvir-se festejos na sede do PSD, em Ponta Delgada. "Bolieiro, Bolieiro, Bolieiro!", gritavam os militantes do PSD/Açores. Multiplicaram-se os abraços dos presentes, que aguardam a chegada do atual presidente do Governo Regional, que ao que tudo indica, vai manter-se na liderança do executivo açoriano. A primeira reação dos social-democratas foi transmitida pelo secretário-geral do PSD/Açores, Luís Pereira, que assinalou a vitória dos laranjas, apesar de assinalar que se trata ainda de uma projeção. "Continuamos convictos de que teremos esta noite uma oportunidade de celebração, de reconhecimento do trabalho que ficou a meio. A acreditar nos resultados desta projeção, desta sondagem, reforçando que estamos a falar de uma sondagem, os açorianos voltaram a dizer que disseram em 2020: não querem um governo socialista", afirmou Luís Pereira.

"Está tudo em aberto" para o PS/Açores A primeira reação dos socialistas é de Berto Messias, vice-presidente do PS/Açores, que, apesar de não ver nos números um bom presságio, sublinha que a noite eleitoral ainda está no início. “Os números são muito claros e não vou estar aqui a ser hipócrita, a dizer que aquilo que está nesta sondagem é tendencialmente positivo para o PS. Não seria correto afirmá-lo", começou por dizer Berto Messias. "No entanto, se avaliarmos quer os intervalos definidos, quer aquilo que é dito em relação aos partidos mais pequenos, quer até os intervalos que resultam desta sondagem da coligação, quer o facto de termos ainda muitas outras ilhas que têm influência direta e relevante neste resultados, como é o caso das chamadas ilhas ímpares, ou seja, as que elegem deputados em número ímpar, parece-nos que está tudo ainda em aberto e que é prematuro tirar conclusões sobre aquilo que acontecerá no final desta noite”, sublinhou o dirigente socialista.

“Uma grande vitória” para o Chega Foi com euforia que o Chega/Açores recebeu as projeções da noite eleitoral. "Quem sai vitorioso é definitivamente o Chega”, disse Olivéria Santos, que falava aos jornalistas nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada. “Isto só pode ser considerado uma grande vitória, uma estrondosa vitória para o Chega esta noite", defendeu a secretária-geral da estrutura regional do partido. Para Oliveira Santos os resultados da noite eleitoral, caso se confirmem as projeções, resultam “de um trabalho árduo de três anos que o Chega fez na rua com as pessoas, falando com elas, percebendo quais eram os seus problemas, as suas ansiedades, e percebendo aquilo que os açorianos queriam." A eleição de quatro deputados era o mínimo que esperava para esta noite e os açorianos mostraram que "querem uma diferença, querem uma limpeza". Essa, disse, é a proposta do partido, para "transformar os Açores". Em 2020, o Chega elegeu dois deputados. As projeções apontam para 8 a 11% dos votos, ou seja, quatro a oito lugares no Parlamento.