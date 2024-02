PSD vence eleições nos Açores e pode chegar à maioria absoluta

O PSD é o partido mais votado e pode alcançar a maioria absoluta na Região Autónoma dos Açores. Segundo a projeção da RTP, José Manuel Bolieiro conquista a vitória.

Assim, o PSD/Açores, coligado com o CDS e o PPM, pode chegar aos 40 a 45% dos votos, segundo a projeção da Universidade Católica. Contas feitas, a coligação poderá chegar aos 25 a 31 mandatos na assembleia legislativa.

Em segundo lugar, e como esperado, surge o PS/Açores. A projeção dá-lhe 32 a 37% dos votos, o que se traduz em 19 a 25 mandatos.

O Chega alcança o terceiro lugar com 8 a 11% - quatro a oito lugares no Parlamento.

Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e CDU têm entre um a três por cento dos votos, o que poderá traduzir num mandato para cada um dos partidos no parlamento açoriano.

Festa na sede do PSD. Açorianos "não querem governo socialista"

No momento em que saíram os resultados das primeiras projeções começaram a ouvir-se festejos na sede do PSD, em Ponta Delgada. "Bolieiro, Bolieiro, Bolieiro!", gritavam os militantes do PSD/Açores.

Multiplicaram-se os abraços dos presentes, que aguardam a chegada do atual presidente do Governo Regional, que ao que tudo indica, vai manter-se na liderança do executivo açoriano. A primeira reação dos social-democratas foi transmitida pelo secretário-geral do PSD/Açores, Luís Pereira, que assinalou a vitória dos laranjas, apesar de assinalar que se trata ainda de uma projeção.

"Continuamos convictos de que teremos esta noite uma oportunidade de celebração, de reconhecimento do trabalho que ficou a meio. A acreditar nos resultados desta projeção, desta sondagem, reforçando que estamos a falar de uma sondagem, os açorianos voltaram a dizer que disseram em 2020: não querem um governo socialista", afirmou Luís Pereira.