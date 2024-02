PSD vence eleições nos Açores e pode chegar à maioria absoluta

O PSD é o partido mais votado e pode alcançar a maioria absoluta na Região Autónoma dos Açores. Segundo a projeção da RTP, José Manuel Bolieiro conquista a vitória. Assim, o PSD/Açores, coligado com o CDS e o PPM, pode chegar aos 40 a 45% dos votos, segundo a projeção da Universidade Católica. Contas feitas, a coligação poderá chegar aos 25 a 31 mandatos na assembleia legislativa. Em segundo lugar, e como esperado, surge o PS/Açores. A projeção dá-lhe 32 a 37% dos votos, o que se traduz em 19 a 25 mandatos. O Chega alcança o terceiro lugar com 8 a 11% - quatro a oito lugares no Parlamento. Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e CDU têm entre um a três por cento dos votos, o que poderá traduzir num mandato para cada um dos partidos no parlamento açoriano. Festa na sede do PSD. Açorianos "não querem governo socialista" No momento em que saíram os resultados das primeiras projeções começaram a ouvir-se festejos na sede do PSD, em Ponta Delgada. "Bolieiro, Bolieiro, Bolieiro!", gritavam os militantes do PSD/Açores. Multiplicaram-se os abraços dos presentes, que aguardam a chegada do atual presidente do Governo Regional, que ao que tudo indica, vai manter-se na liderança do executivo açoriano. A primeira reação dos social-democratas foi transmitida pelo secretário-geral do PSD/Açores, Luís Pereira, que assinalou a vitória dos laranjas, apesar de assinalar que se trata ainda de uma projeção. "Continuamos convictos de que teremos esta noite uma oportunidade de celebração, de reconhecimento do trabalho que ficou a meio. A acreditar nos resultados desta projeção, desta sondagem, reforçando que estamos a falar de uma sondagem, os açorianos voltaram a dizer que disseram em 2020: não querem um governo socialista", afirmou Luís Pereira.

"Está tudo em aberto" para o PS/Açores A primeira reação dos socialistas é de Berto Messias, vice-presidente do PS/Açores, que, apesar de não ver nos números um bom presságio, sublinha que a noite eleitoral ainda está no início. “Os números são muito claros e não vou estar aqui a ser hipócrita, a dizer que aquilo que está nesta sondagem é tendencialmente positivo para o PS. Não seria correto afirmá-lo", começou por dizer Berto Messias. "No entanto, se avaliarmos quer os intervalos definidos, quer aquilo que é dito em relação aos partidos mais pequenos, quer até os intervalos que resultam desta sondagem da coligação, quer o facto de termos ainda muitas outras ilhas que têm influência direta e relevante neste resultados, como é o caso das chamadas ilhas ímpares, ou seja, as que elegem deputados em número ímpar, parece-nos que está tudo ainda em aberto e que é prematuro tirar conclusões sobre aquilo que acontecerá no final desta noite”, sublinhou o dirigente socialista.

“Uma grande vitória” para o Chega Foi com euforia que o Chega/Açores recebeu as projeções da noite eleitoral. "Quem sai vitorioso é definitivamente o Chega”, disse Olivéria Santos, que falava aos jornalistas nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada. “Isto só pode ser considerado uma grande vitória, uma estrondosa vitória para o Chega esta noite", defendeu a secretária-geral da estrutura regional do partido. Para Oliveira Santos os resultados da noite eleitoral, caso se confirmem as projeções, resultam “de um trabalho árduo de três anos que o Chega fez na rua com as pessoas, falando com elas, percebendo quais eram os seus problemas, as suas ansiedades, e percebendo aquilo que os açorianos queriam." A eleição de quatro deputados era o mínimo que esperava para esta noite e os açorianos mostraram que "querem uma diferença, querem uma limpeza". Essa, disse, é a proposta do partido, para "transformar os Açores". Em 2020, o Chega elegeu dois deputados. As projeções apontam para 8 a 11% dos votos, ou seja, quatro a oito lugares no Parlamento.