PPM acredita que eleições vão normalizar cenário político nos Açores

O líder do PPM/Açores, Paulo Estêvão, afirmou que as eleições de domingo são "muito importantes" porque vão "normalizar" o cenário político e congratulou-se com a adesão dos eleitores no grupo ocidental. Paulo Estêvão, que votou na ilha do Corvo, declarou à Lusa, por telefone, que "a verdade é que estas são eleições muito importantes para definir um novo quadro político que terá a responsabilidade de normalizar a situação na Região Autónoma dos Açores".

O também deputado regional afirmou que nas ilhas do Corvo e Flores regista-se uma "grande participação das pessoas, mais elevada que noutros anos", o que "é muito importante para a qualidade da democracia açoriana e representatividade do sistema democrático".

O dirigente do PPM/Açores mostrou-se "convicto de que a participação, em número de votantes, irá aumentar" e disse que existe na região "uma abstenção técnica muito elevada" devido ao facto de existirem nos cadernos eleitorais muitos dos emigrantes que quando vão aos Açores aproveitam para se recensear.

"São cerca de 15% [de emigrantes ]as pessoas que estão nos nossos cadernos eleitorais e por isso é que em algumas freguesias temos mais eleitores do que população residente", afirmou o dirigente, o que na sua opinião faz com que a abstenção nos Açores esteja inflacionada.