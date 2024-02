Nuno Melo: vitória nos Açores é "estímulo" para as legislativas

Uma grande vitória para o CDS e uma passagem da Aliança Democrática a primeira força política. Foi assim que Nuno Melo, líder do CDS, reagiu aos primeiros resultados das eleições nos Açores. Para o centrista, a coligação que une PSD e CDS nos Açores (e PPM) não só “alcançou uma grande vitória e passou a primeira força política”, como conseguiu crescer mais do que "o somatório dos votos dos dois partidos nas últimas eleições". Além disso, Nuno Melo considerou que a AD cresceu "mais do que qualquer outra força política” em relação a 2020.

“A AD é um projeto do país. É um ativo que agrega e soma muito para além da realidade dos partidos”, defendeu o líder do CDS, partido que, no continente, também se candidata às legislativas de março coligado com o PSD de Luís Montenegro.

Além da vitória da direita, Nuno Melo sublinhou que os resultados mostram "uma derrota muito significativa" da esquerda e do PSD. Assim, considera que o resultado nos Açores é um bom indicador do que a AD pode conseguir a 10 de março, considerando o resultado um “estímulo muito grande” para as legislativas.