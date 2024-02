CNE diz que eleições decorreram sem incidentes e "dentro do melhor espírito cívico"

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições afirmou este domingo à Lusa que as eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores decorreram sem qualquer incidente e "dentro do melhor espírito cívico".

"As eleições decorreram sem incidentes, sem problemas, dentro do melhor espírito cívico e sem nada que perturbasse o ato eleitoral", afirmou Fernando Anastácio, em declarações à agência Lusa.

Durante a tarde, o PS/Açores fez queixa à CNE contra o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, candidato ao cargo pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, alegando violação da proibição de propaganda no dia das eleições.

A queixa, enviada à CNE pelo diretor de campanha do PS/Açores, Berto Messias, apontava a "violação da proibição de propaganda no dia da eleição e no perímetro de 500 metros da assembleia de voto", e tinha por base o teor das "declarações proferidas em direto para diversos canais televisivos" por parte de José Manuel Bolieiro, cabeça de lista pelo círculo de São Miguel, após ter exercido o direito de voto.