Bolieiro vence, mas coligação de direita não consegue maioria absoluta

A coligação PSD/CDS/PPM venceu as eleições, mas não chegou à maioria absoluta, prevista nas projeções do início da noite eleitoral nos Açores. José Manuel Bolieiro conquista a vitória nas eleições açorianas, com 26 deputados eleitos, e com a coligação de direita a conseguir 42,08% dos votos para a Assembleia Legislativa Regional.

O PS/Açores de Vasco Cordeiro, com 35,91% dos votos, elege 23 deputados. O Chega, terceira força política, alcançou 9,19% dos votos e mais do que dobrou os deputados em relação a 2020: passa de dois assentos para cinco.

Um deputado é o saldo final para Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN.

Festa na sede do PSD. Açorianos "não querem governo socialista"

No momento em que saíram os resultados das primeiras projeções começaram a ouvir-se festejos na sede do PSD, em Ponta Delgada. "Bolieiro, Bolieiro, Bolieiro!", gritavam os militantes do PSD/Açores.

Multiplicaram-se os abraços dos presentes, que aguardam a chegada do atual presidente do Governo Regional, que ao que tudo indica, vai manter-se na liderança do executivo açoriano. A primeira reação dos social-democratas foi transmitida pelo secretário-geral do PSD/Açores, Luís Pereira, que assinalou a vitória dos laranjas, apesar de assinalar que se trata ainda de uma projeção.

"Continuamos convictos de que teremos esta noite uma oportunidade de celebração, de reconhecimento do trabalho que ficou a meio. A acreditar nos resultados desta projeção, desta sondagem, reforçando que estamos a falar de uma sondagem, os açorianos voltaram a dizer que disseram em 2020: não querem um governo socialista", afirmou Luís Pereira.