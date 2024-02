André Ventura propõe acordo de governo Chega-AD nos Açores

André Ventura propôs este domingo um acordo de governo entre o Chega e a Aliança Democrática (AD) nos Açores.

No rescaldo das eleições na região autónoma dos Açores, o líder nacional do Chega diz que as negociações podem começar já esta noite.

"Haverá uma maioria clara entre AD e Chega e essa maioria clara de deputados no Parlamento em princípio permitirá, ainda não sabemos se com outra força ou só exclusivamente estas duas forças, afastar o PS do poder", declarou André Ventura.

O Chega é o terceiro partido mais votado nos Açores e ganhou deputados em relação às eleições de 2020.

André Ventura fala "numa grande vitória do Chega esta noite" e considera que o partido será decisivo para a formação do próximo governo regional. Rejeita um novo acordo de incidência parlamentar e quer um acordo de governo nos Açores.

"A partir de hoje, com estes resultados, a confirmarem-se na evolução que estão a ter, em que o Chega será fundamental para assegurar a estabilidade na região, o Chega não se furtará a essa responsabilidade e a partir de hoje mesmo começaremos a trabalhar em conjunto com o PSD, que venceu aparentemente estas eleições, podermos ter um governo para quatro anos com estabilidade governativa nos Açores", afirmou André Ventura.