Vice-presidente dos Açores: "Não recebemos orientações de Montenegro nem Nuno Melo"

Autonomista convicto, Artur Lima é presidente do CDS-PP/Açores desde março de 2007. Em entrevista à Renascença, o também vice-presidente do executivo açoriano, assume que não gosta de ver misturados o Governo da República com os governos autónomos, seja o seu, seja o da Madeira. Da mesma maneira, não lhe parece bem quando os líderes partidários das estruturas do continente, dão recados às ilhas. No caso do CDS, e da coligação que se apresenta às eleições de domingo, é bastante claro: os açorianos não recebem indicações nem de Luís Montenegro nem de Nuno Melo.

Sobre os resultados de domingo, tem uma certeza inabalável: a sua coligação não vai perder as eleições. A pergunta que deixa no ar é dirigida ao líder dos socialistas nos Açores: irá Vasco Cordeiro viabilizar um governo minoritário da coligação?





O CDS Açores já tinha uma coligação com o PSD na região autónoma. Se no domingo perderem as eleições não enfraquecem a Aliança Democrática no continente?



A primeira coisa que gostaria de dizer é que não coloco o cenário de perder as eleições no próximo domingo e por uma razão simples: somos três partidos, isto é uma coligação plural. Isto não é uma coligação de um, portanto, será uma maioria plural, uma maioria de três partidos.



O que pedimos aos açorianos é que nos deem força para governarmos sozinhos. Se fizermos contas aos votos que tivemos em 2020, dos três partidos, tivemos 41% e, portanto, se ganharmos as eleições - como vamos ganhar, não tenho nenhuma dúvida de que vamos ganhar as eleições - será, naturalmente, um bom ponto de partida para o continente. Também lhe devo dizer que nunca um resultado duma eleição nos Açores foi sobreponível a um resultado de uma eleição do continente.

Os açorianos distinguem bem as eleições, autárquicas, regionais e continentais. Portanto, não há uma sobreposição, nem se pode tirar uma consequência direta. Aliás, como se nota em todas as eleições, os resultados são sempre diferentes, quer a nível regional, quer a nível nacional. E o CDS é um exemplo disso nesses anos passados.