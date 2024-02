Se os votos fossem "likes" quem vencia as eleições?

Perto do pódio fica o PCP (20), seguido do PSD e Livre (ex aequo com 18), e do CDS/PP e do Chega (ambos com 15). Mais atrás, na oitava posição, está o Partido Socialista , com 13 representantes, o que o coloca na cauda do pelotão entre os partidos que obtiveram representação parlamentar na última legislatura.

A partir desta radiografia, a empresa compôs um hemiciclo digital onde a Iniciativa Liberal forma o principal grupo parlamentar, com 60 deputados, seguido pelo Bloco de Esquerda, com 38 deputados, e do PAN, com 24 representantes.

A Do It On , uma agência de relações públicas e marketing digital, fez um estudo para avaliar a presença dos partidos políticos portugueses nas diversas plataformas online , como o Instagram, o Facebook, o YouTube, o X e o Linkedin.

Nas últimas posições estão o Nós, Cidadãos (4), o Ergue-te (3), o Volt Portugal (1) e o Partido Ecologista “Os Verdes” (1).

Em termos globais, há um empate técnico entre os dois lados do espectro político, com ligeira vantagem para os partidos de esquerda (0,3%).

Comunicação partidária em "fase embrionária"

Adotando o ângulo seguido pela Do It On, o número de representantes parlamentares depende da capacidade de amealhar subscritores e garantir a interação com os utilizadores. Algo em que a IL, partido liderado por Rui Rocha, tem sido exímio, sobretudo nas redes sociais X e Linkedin.

A única formação partidária que parece poder fazer frente aos liberais é o Bloco de Esquerda, que alcança o primeiro lugar do pódio no Instagram e no TikTok, onde é o partido com mais seguidores, garante a agência.

No entanto, estes especialistas em comunicação destacam a forma inadequado como, em termos globais, os partidos políticos utilizam as plataformas web para transmitir as suas ideias. “A maioria mantém uma linguagem distante e hermética perante o eleitorado, não se conseguindo conectar com o mesmo”.

Para a Do It On, a “comunicação partidária em Portugal ainda se encontra numa fase embrionária”, com uma aposta (errada) na quantidade em detrimento da qualidade.

Ventura tem meio milhão de seguidores acumulados

Uma das exceções é talvez André Ventura que, entre os líderes partidários, alcança um lugar de destaque. “É o político português com maior presença digital, alcançando o maior volume de seguidores acumulados entre todas as redes sociais e canais digitais analisados, perfazendo o número de 497.968 seguidores acumulados”, lê-se no documento elaborado pelo Do It O.

O presidente do Chega destaca-se mesmo dos restantes “através da sua postura e linguagem de proximidade e provocatória”, indica a agência.

Aliás, a tendência é que sejam “os partidos mais disruptivos, extremistas e os populistas” a apresentar “taxas de interação mais elevadas nos seus canais de comunicação digitais”.

A análise foi efetuada entre os dias 22 e 30 de janeiro.

“No final é efetuada uma simulação de distribuição de lugares no hemiciclo com base na presença digital, a qual é efetuada com base no método de Hondt”, esclarece a Do It On.