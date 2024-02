Eleições nos Açores. Chega desvaloriza declarações de Bolieiro sobre não integrar governo

Veja também: Todas as notícias sobre as eleições nos Açores O líder do Chega, André Ventura, percorreu esta sexta-feira o centro de Ponta Delgada em campanha para as legislativas açorianas, desvalorizando as declarações de Bolieiro sobre não integrar o partido num próximo executivo e afirmando que qualquer negociação levará "o tempo que levar". Na quinta-feira, o presidente do Governo dos Açores e principal candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM (formada em 2020 e atualmente no poder) às eleições de domingo voltou a pedir uma maioria absoluta e disse não perspetivar a integração do Chega num futuro executivo. "Não faz parte do meu cenário", afirmou o social-democrata José Manuel Bolieiro, que tinha também já dito que se conformará "com a soberana vontade do povo" e que manteria a "humildade democrática para o diálogo, para a concertação social". "José Manuel Bolieiro disse que é o povo que decidirá. Ele disse só que não está na perspetiva dele, mas isso... a perspetiva dele não é a perspetiva do povo açoriano. Os açorianos decidirão se querem um governo de maioria absoluta ou não querem, se querem uma maioria de esquerda ou uma maioria de direita, e que peso relativo querem dar às coisas", referiu aos jornalistas o presidente do Chega, André Ventura, antes da arruada, a penúltima iniciativa do partido nesta campanha.

O dirigente - presente no início da campanha na ilha Terceira e desde segunda-feira em São Miguel - reiterou que é preciso aguardar pelos resultados e, a partir daí, trabalhar para uma governação que permita estabilidade durante quatro anos, crescimento económico e um combate à corrupção, ou seja, trabalhar "para haver uma mudança a sério". O Chega "não é um partido de protesto", mas "um partido de governo", com propostas para diferentes áreas, e não quer repetir a experiência de entendimento assinado em 2020 com a coligação de direita, até porque esse governo se "portou mal" com o partido, sem cumprir os compromissos assumidos. "Tivemos um acordo de incidência parlamentar de três anos e correu mal [...]. Enganar-se a primeira vez, todos podem enganar-se. À segunda só cai quem quer", afirmou. Sublinhando que o bom resultado esperado no domingo será "uma grande rampa de lançamento" para as legislativas de março, em que está "a lutar pela vitória", André Ventura repetiu que, tal como a nível nacional, o partido fará esforços para haver uma governação alternativa, para que o PS não regresse ao poder. O secretário-geral dos socialistas, Pedro Nuno Santos, também candidato a primeiro-ministro, voltou a ser alvo das críticas do dirigente, que lamentou o seu papel na campanha açoriana. "Pedro Nuno Santos veio fazer o mesmo que Vasco Cordeiro [líder do PS/Açores] esteve a fazer há dias - dizer aos açorianos que o perigo é o Chega", referiu, acrescentando que "o Chega de facto é um perigo para o Partido Socialista", que até 2020 esteve no poder por 24 anos.