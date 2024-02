Direita radical torna-se "cada vez mais aceitável" depois de entrar no Parlamento

“É cada vez visto como mais aceitável ser-se de direita radical, ter-se ideias de direita radical e fazerem-se coisas típicas da direita radical”, porque a entrada de partidos deste espaço político nos parlamentos veio trazer “legitimidade” a quem defende essas ideologias. A tese é defendida à Renascença pelo investigador em Ciência Política da Universidade de Oxford, Vicente Valentim.

A poucos meses de lançar um livro sobre a normalização da direita radical, este especialista diz que “se, antigamente, havia pessoas que até estivessem dispostas a participar num protesto” promovido pela direita radical, “mas que não o faziam porque achavam que isso ia ser mal visto por outras pessoas que elas conhecem, pelos amigos ou pela família”, agora essas pessoas “sentem muito menos pressão social para se abster de ter comportamentos” próprios da direita radical. Daí poderem acontecer, com mais regularidade, manifestações desta área política.

“Um dos momentos chave neste processo de normalização é, precisamente, quando a direita radical entra no Parlamento. A partir desse momento, significa que há um número suficiente de pessoas” que têm as mesmas ideias. Isto faz com que os militantes “se sintam um bocadinho menos sozinhos e isolados na sociedade”.