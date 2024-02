Campanha para as legislativas açorianas termina esta sexta-feira

A campanha para as legislativas açorianas de domingo termina esta sexta-feira, com a maioria das candidaturas a escolher as ruas da ilha de São Miguel para as últimas iniciativas e menos de metade acompanhadas pelos líderes partidários.

Da agenda constam ações de quase todas as 11 forças políticas concorrentes, com exceção da coligação MPT/Aliança, que apenas teve a lista validada no círculo de Santa Maria (dos 10 círculos possíveis) e durante toda a campanha não comunicou qualquer iniciativa.

Com exceção do Bloco de Esquerda, que fará um comício à tarde na Ribeira Grande, e do ADN, com uma iniciativa junto ao Departamento de Investigação e Ação Penal em Ponta Delgada, os cabeças de lista da maior ilha do arquipélago incluíram na agenda contactos com a população nas ruas, e nos casos do PS, do Chega e do JPP estarão presentes os líderes nacionais dos partidos.

O secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, acompanha Vasco Cordeiro no concelho da Lagoa, de manhã, sem hipótese de se cruzar com o presidente do Chega, André Ventura, que à tarde estará com o candidato José Pacheco no centro de Ponta Delgada.

O atual presidente do Governo Regional e líder da coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, vai estar no centro de Ponta Delgada de manhã e, já nos arredores, nos Arrifes, à tarde, no dia em que o presidente social-democrata, Luís Montenegro, está de visita ao Corvo, ilha que não chegou a visitar num périplo realizado em janeiro pelo arquipélago.