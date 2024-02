Brilhante Dias critica "erro" da ministra da Agricultura pelos cortes ao setor

Com o Governo em gestão e com Maria do Céu Antunes fora das listas de candidatos do PS às legislativas de março, Eurico Brilhante Dias critica a ministra da Agricultura que acusa de ter cometido um "erro técnico" ao dar luz verde aos cortes no setor e que levaram aos protestos registados por todo o país.

No programa São Bento à Sexta da Renascença, o líder parlamentar do PS e cabeça de lista pelo distrito de Leiria às eleições do próximo mês, diz que lamenta "profundamente" a posição do Governo nesta matéria e o recuo que foi, entretanto, obrigado a fazer.

"O Governo cometeu um erro de avaliação e há erros técnicos que foram corrigidos pela senhora Ministra, mas eram erros técnicos que deveriam ter sido evitados", defende Brilhante Dias, referindo-se ao corte de 35% atribuídos aos agricultores.

O dirigente socialista acrescenta que "teve que haver uma intervenção, que é uma intervenção que seria desnecessária, se não se tivesse cometido um erro" que "acabou por se resolver de forma bastante satisfatória".

Num recado interno, Brilhante Dias refere que "a imagem pública" que ficou é que "o erro foi corrigido por pressão da rua e essa é uma imagem que já não conseguimos ultrapassar", rematando que lamenta "profundamente" esta perceção.

Na réplica, o social-democrata Joaquim Miranda Sarmento disse que estes protestos dos agricultores resultam da "degradação daquilo que é a ação executiva" da maioria absoluta. Sobre os cortes no setor da Agricultura,o líder parlamentar do PSD fala de um "erro clamoroso" da ministra da Agricultura.

Miranda Sarmento considera mesmo que Maria do Céu Antunes "mostrou, durante os anos que exerceu a pasta, não ter as a capacidade para gerir uma pasta desta dimensão e complexidade".