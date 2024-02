Bolieiro acusa Pedro Nuno Santos de ter sido “um ministro incompetente”

José Manuel Bolieiro considera que Pedro Nuno Santos foi um ministro incompetente. É a resposta do presidente do Governo Regional dos Açores às críticas do secretário-geral do PS, que acusou Bolieiro de deixar a região como a mais pobre de Portugal.

Questionado pela Renascença durante uma arruada em Ponta Delgada, Bolieiro atirou forte a Pedro Nuno Santos e diz que essa afirmação não corresponde à verdade.

“É um disparate. Ele foi um ministro incompetente na relação com os Açores. Será por isso um mau Primeiro-Ministro que não convém nada aos Açores”, declarou o líder do PSD Açores, que acusou ainda Pedro Nuno Santos de estar “mal informado” sobre o “sucesso” da governação nos Açores.

O líder socialista apontou o dedo a José Manuel Bolieiro, na noite desta quinta-feira, e assegurou que o presidente do governo açoriano fez aumentar a pobreza no arquipélago, com políticas como um “corte recorde nos apoios sociais”.

Pedro Nuno Santos acusou ainda o PSD de “ceder à chantagem do Chega”, e disse que ambos os partidos “falharam na estabilidade”.

A campanha eleitoral para a Assembleia Regional dos Açores termina esta sexta-feira. As eleições regionais decorrem no domingo, dia 4 de fevereiro.