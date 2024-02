Agricultores. Pedro Nuno Santos quer encontrar soluções "dentro da restrição orçamental" do país

Pedro Nuno Santos defende que se devem encontrar soluções para os agricultores, mas "dentro da restrição orçamental" do país.

Aos jornalistas, nos Açores, o secretário-geral do Partido Socialista (PS) defendeu que se tem sempre de "procurar as medidas para resolver os anseios" de cada grupo laboral.

O líder socialista disse, também, que a governação à Direita do Governo Regional dos Açores, liderado pelo PSD, falhou e que a solução é um voto no PS.

Pedro Nuno Santos encontra-se a acompanhar o último dia de campanha antes das eleições regionais deste domingo.

O secretário-geral do PS refere que "tem orgulho" do que o povo português fez desde o 25 de abril e admite que o partido tem a obrigação de "barrar" uma solução de Governo apoiada pelo Chega.

"Nós queremos que o povo português não se deixe enganar e iludir com projetos irrealizáveis e que não têm soluções", refere, aos jornalistas.

Pedro Nuno Santos comparou, ainda, a governação socialista, "do progresso e da estabilidade" com as medida da Direita, lembrando o período da Troika e dos cortes de salários e outras medidas de austeridade.