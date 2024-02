Sondagem SIC/Expresso dá liderança ao PS e Chega em forte crescimento

Clique aqui para explorar a “Sondagem das Sondagens”

O PS continua a liderar as intenções de voto para as eleições legislativas de 10 de março e é o único partido que sobe, a par do Chega, indica a mais recente sondagem ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC, revelada esta quinta-feira.

A sondagem dá a vitória aos socialistas, com 23% das intenções de voto, quatro pontos à frente da AD - que, se as intenções desta sondagem se concretizarem, só pode liderar uma maioria de direita se incluir o Chega. Já na Sondagem das Sondagens da Renascença, o PS afasta-se da AD, mas o empate técnico continua.

A projeção da sondagem do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) e do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa mostra que, se as eleições fossem esta quinta-feira, o PS ganhava com 29% dos votos, enquanto a AD fica pelos 27%. Um empate técnico, já que a diferença de dois pontos está dentro da margem de erro de 3,5%. O Chega chegaria aos 21%, enquanto a IL e o BE teriam 5%, a CDU 3% e o PAN e o Livre teriam 1% cada.

Sem a distribuição de indecisos, o PS recolhe 23% das intenções de voto dos 804 inquiridos, subindo um ponto percentual face à última sondagem ICS/ISCTE. A AD mantém-se nos 19% e o Chega cresce quatro pontos percentuais, obtendo 15% das intenções de voto.

A partir daí, todos descem. O Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal passam para 3%, enquanto a CDU e o PAN também perdem um ponto cada, descendo, respetivamente, para 2% e 1%. O Livre mantém-se em 1% das intenções de voto, e os indecisos descem um ponto, para os 16%.

Nesta nova sondagem para a SIC e Expresso, 13% dos inquiridos dizem que se vão abster de votar. O inquérito foi realizado entre 16 e 25 de janeiro.

Empate técnico mantém-se na Sondagem das Sondagens

Com este novo inquérito, o agregador de sondagens da Renascença estima que, se as eleições fossem hoje, o PS muito provavelmente venceria. Contudo, o empate técnico continua, já que o valor mais alto que a Sondagem das Sondagens admite ser possível a AD obter (28,8%) continua a ser superior ao valor mínimo atribuído ao PS (28,5%).

O crescimento do PS, de 0,5%, é superado pelo do Chega, de 0,9%. Os 17,9% do partido de André Ventura asseguram que o Chega continua a reforçar-se como terceira força política.