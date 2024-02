​Crise política. PSD Madeira adia solução para a próxima semana

“Com a minha demissão, a apresentação de um novo governo e uma nova maioria. Um novo governo com um novo programa de governo e um novo orçamento, para garantir a governabilidade da região e assegurar um hiato não muito longo que ponha em causa o funcionamento da região em termos económicos e sociais”, declarou Miguel Albuquerque .

O conselho regional do PSD esteve reunido esta quinta-feira, mas não aprovou qualquer nome para suceder a Miguel Albuquerque, na presidência do governo da região autónoma.

Uma semana depois do início da crise política , ainda não há uma solução clara para o governo regional da Madeira.

Guilherme Silva, histórico do PSD e antigo preside(...)

Questionado pelos jornalistas sobre quando será conhecido o nome do seu sucessor, o presidente demissionário do governo regional remete anúncios para mais tarde.

“Tenho uma audiência com o senhor representante da República na segunda-feira e depois penso que resultará daí a auscultação dos partidos para os partidos apresentarem a solução”, afirmou.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas no final da reunião do conselho regional do PSD, que foi tenso e onde se escutaram críticas ao CDS e ao PAN, os dois parceiros que garantem a maioria parlamentar na Madeira.

O presidente do governo regional anunciou a demissão após ter sido constituído arguido num caso que investiga suspeitas de corrupção na Madeira. Três suspeitos foram detidos: o autarca do Funchal e dois empresários.