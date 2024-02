Crise na Madeira. "Anunciar previamente uma dissolução a prazo seria um atentado à Constituição"

Veja também:

Pedro Duarte não tem dúvidas. A operação anticorrupção na Madeira, que colocou sob suspeita o presidente do Governo Regional e o autarca social-democrata do Funchal, é incómoda para o partido de que faz parte. "É óbvio que é uma situação extraordinariamente desagradável e que nos incomoda", reconhece o dirigente do PSD no programa "Casa Comum" da Renascença.

Face ao possível impasse institucional de curto prazo, o presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD considera que as regras apontam para a nomeação de um novo Governo com a missão de apresentar um Orçamento regional.

Pedro Duarte considera ainda que este não é o tempo de pressionar o Presidente da República a clarificar se dissolve ou não a Assembleia Legislativa Regional depois de 24 de março, data em que reassume esse poder face à Madeira, nos termos da Constituição.