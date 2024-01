Pedro Nuno Santos vai ser recebido em Madrid pelo líder do PSOE e Pedro Sánchez

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, vai ser recebido, em Madrid, pelo líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Este encontro, previsto para a sede do PSOE às 12h30 (11h30 em Lisboa), será o primeiro de caráter internacional desde que Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral no passado dia 16 de dezembro, sucedendo nesse cargo ao primeiro-ministro, António Costa.

No início de janeiro, Pedro Sánchez enviou ao último congresso do PS uma mensagem em que felicitou Pedro Nuno Santos pela sua eleição e em que defendeu que os socialistas portugueses provaram na Europa que "se pode crescer com justiça social".