Manuel Magno substitui Maló de Abreu na lista do Chega pelo círculo Fora da Europa

O ex-militante do PSD Manuel Magno é o novo cabeça de lista do Chega pelo círculo Fora da Europa para as eleições legislativas de 10 de março, depois do afastamento de António Maló de Abreu na sequência da polémica com a sua residência em Luanda.

De acordo com as listas afixadas esta terça-feira no Juízo Central Cível de Lisboa, Manuel Magno será o cabeça de lista do Chega, seguido de João Janela da Silva, que ocupou esse lugar nas últimas legislativas.

João Júlio Janela Baptista da Silva vai ser também o mandatário da candidatura.

Nas eleições de 2022, Manuel Magno foi o segundo da lista do PSD também pelo círculo Fora da Europa, atrás de Maló de Abreu.

Na sexta-feira, o ex-deputado do PSD Maló de Abreu anunciou que desistiu de integrar as listas do Chega às legislativas de 10 de março, na sequência da polémica com a sua residência em Luanda.

A decisão surgiu na sequência da polémica criada após uma notícia da revista Sábado, segundo a qual Maló de Abreu (que passou recentemente a deputado não inscrito depois de ter saído do PSD) recebeu cerca de 75 mil euros em subsídios e ajudas de custo por ter declarado residência em Luanda.

A Sábado noticiou que, apesar de ter residência em Luanda, Maló de Abreu viveu "maioritariamente entre Lisboa e Coimbra" ao longo desta legislatura.

Na missiva, enviada à Lusa, Maló de Abreu assegurou que a sua vida "passou e passará por Luanda", rejeitando ter recebido quaisquer subsídios abusivamente.

Em 20 de janeiro, quando confirmou que o deputado António Maló de Abreu seria o cabeça de lista do Chega pelo círculo Fora da Europa, o líder do partido, André Ventura, indicou também que Manuel Magno também seria candidato.