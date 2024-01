Madeira. Interrogatórios aos três detidos começam esta manhã

Os interrogatórios aos três detidos na quarta-feira por suspeitas de corrupção na Madeira deverão começar esta terça-feira de manhã no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, depois de dois adiamentos, primeiro no sábado e depois na segunda-feira.

O arranque dos trabalhos no Tribunal Central de Instrução Criminal, no Campus de Justiça, está marcado para as 10h30.

No sábado, fonte judicial adiantou que o inquérito deverá começar pelo empresário Custódio Correia, que é o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, seguindo-se Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA, e, por último, o agora ex-presidente da Câmara do Funchal Pedro Calado, que na segunda-feira formalizou a renúncia ao cargo.

Segundo fonte judicial, o processo foi distribuído ao juiz Jorge Bernardes de Melo, do Tribunal Central de Instrução Criminal.

Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia foram detidos na quarta-feira, na sequência de cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias efetuadas pela PJ sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente.

A operação também atingiu o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido e oficializou na segunda-feira a renúncia ao cargo, que tinha anunciado na sexta-feira.

Em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência, segundo a PJ.