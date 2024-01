Líder do PSD rejeita regresso do "socratismo" e desiquilíbrio orçamental

O presidente do PSD, Luís Montenegro, rejeitou esta terça-feira o regresso do país "ao socratismo" e a uma política que "trará fatalmente desequilíbrios orçamentais no futuro", atribuindo semelhanças entre "protagonistas e discursos políticos".

"É altura de dizer não ao regresso do socratismo, não ao regresso de uma política que trará fatalmente desequilíbrios orçamentais no futuro", afirmou Luis Montenegro, durante um almoço-debate da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), no Porto.

O presidente do PSD considerou que, nos últimos dias, "determinadas narrativas políticas" se assemelham "mais ou menos em 2009, quando em vésperas de eleições se prometeu de uma assentada fazer tudo aquilo que não tinha sido feito até ao momento".

"Parece-me que há alguma similitude entre protagonistas e discursos políticos que se aproximam do ponto de vista do espírito que estão a apresentar soluções face ao que aconteceu nessa altura", reiterou.

Aos empresários presentes no almoço, o presidente do PSD enumerou alguns dos objetivos do programa económico da Aliança Democrática (AD), apresentado na semana passada, que, admitiu "acabou por ser perturbada".