Corrupção. “Partidos levam aos lugares superiores no governo, pessoas que não deveriam ascender a esses lugares.”

O economista João Duque disse nesta terça-feira que os partidos levam para lugares cimeiros do governo pessoas que estão ligadas a casos de corrupção e defendeu que o primeiro-ministro deve selecionar melhor os candidatos.

No programa As Três da Manhã, João Duque comentou a descida de Portugal no índice de perceção da corrupção, anunciada pela organização Transparência Internacional.