Açores. Rui Tavares considera "gravíssimo" que PSD abra a porta a acordos com o Chega

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, considerou esta terça-feira "gravíssimo" que o líder do PSD/Açores abra a porta a um acordo com o Chega, após as eleições regionais de domingo, alegando que isso "desgostaria" os fundadores do partido.



"Acho gravíssimo que José Manuel Bolieiro abra a porta a acordos com um partido que francamente desgostaria os fundadores do PSD", afirmou, acrescentando que o PSD foi "um partido muito importante" nos Açores e que "deu à política portuguesa pessoas como Mota Amaral, que foi presidente da Assembleia da República".

Rui Tavares falava, em declarações aos jornalistas, na Praia da Vitória, na ilha Terceira, à margem de uma visita a dois bairros cedidos pela Força Aérea norte-americana ao Governo Regional dos Açores, numa ação de campanha para as eleições legislativas regionais, que decorrem no domingo.

Em 2020, o PS venceu as eleições nos Açores, mas perdeu a maioria absoluta. PSD, CDS-PP e PPM formaram governo, numa coligação pós-eleitoral, que contou com acordos de incidência parlamentar com Chega e Iniciativa Liberal.

O líder do Chega, André Ventura, já manifestou vontade de o partido integrar um governo nos Açores, mas o líder do PSD Açores, que lidera também a candidatura da coligação às eleições legislativas regionais, José Manuel Bolieiro, tem recusado responder aos apelos do líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, para esclarecer a sua posição.