Vereador do PSD em Viana do Castelo desfilia-se para concorrer pelo Chega

É mais uma fuga do PSD para o chega: o vereador social-democrata na Câmara de Viana do Castelo Eduardo Teixeira cancelou a militância para encabeçar a lista do Chega, como independente, às eleições antecipadas de 10 de março por este círculo eleitoral. O vereador, citado pela Lusa, escusou-se a esclarecer se irá continuar a exercer o mandato na Câmara de Viana do Castelo, funções para as quais foi eleito, pelo PSD, nas eleições legislativas de 2021.

"Procedi à desfiliação [do PSD] e passei à condição de independente na lista do Chega [às eleições legislativas antecipadas]", afirmou. Eduardo Teixeira esclareceu que o pedido de desfiliação do PSD foi feito antes da última sexta-feira, dia em que deu entrada no tribunal de Viana do Castelo a lista de candidatos a deputados do Chega.

"O secretário-geral do partido recebeu o meu pedido de desfiliação muito antes de sexta-feira", frisou. Segundo Eduardo Teixeira, o seu nome encabeça a lista de candidatos do Chega pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo, seguido de Natividade Barbosa, de Caminha, e de António Laranjo, de Ponte de Lima.

Na última quinta-feira, o presidente da distrital do PSD exigiu que Eduardo Teixeira se demita de vereador na Câmara de Viana do Castelo e se desfilie do partido, depois de ter sido anunciado como candidato do Chega às legislativas por André Ventura. "O Eduardo Teixeira deve, imediatamente, demitir-se de vereador na Câmara de Viana do Castelo para que outro membro do partido possa assumir o lugar na vereação. Também deve pedir a desfiliação do PSD", afirmou Olegário Gonçalves.

Até agora, Eduardo Teixeira dividia com Paulo Vale a bancada do PSD na Câmara de Viana do Castelo, lugar que já tinha ocupado no mandato autárquico de 2013 a 2017.

No mesmo dia, também a concelhia do PSD de Viana do Castelo anunciou a retirada, com efeitos imediatos, da confiança política a Eduardo Teixeira, por desrespeitar aquela estrutura política e manchar o nome do partido.

Entre 2013 e 2017, Eduardo Teixeira, economista, foi deputado do PSD pelo círculo de Viana do Castelo.

Militante há cerca de 30 anos, Eduardo Teixeira liderou, durante vários anos, tanto a concelhia como a distrital do partido e desempenhou funções em órgãos nacionais.

Em 2013 e 2021 concorreu, pelo PSD, como cabeça de lista à presidência da Câmara de Viana do Castelo e das duas vezes perdeu para o socialista José Maria Costa, atual secretário de Estado do Mar.