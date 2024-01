Cristina Pedra é a nova presidente da câmara do Funchal

Cristina Pedra é a nova presidente da Câmara Municipal do Funchal, depois da demissão de Pedro Calado. Até à data, a social-democrata era vice-presidente na autarquia: "Anuncio que assumirei a presidência da Câmara Municipal do Funchal e o dr. Bruno Pereira será o vice-presidente. Os restantes vereadores manter-se-ão no executivo e em plenas funções."

"Não viramos as costas aos funchalenses, nem aos desafios", disse Cristina Pedra, em declarações aos jornalistas no Funchal, no salão nobre dos Paços do Concelho, nesta tarde de segunda-feira. "Vamos fazer tudo para cumprir com os compromissos que assumimos.”

Pedro Calado foi constituído arguido, na passada semana, numa investigação que analisa alegados casos de corrupção, ativa e passiva, na Madeira e acabou por demitir-se do cargo no sábado.

“Não existe qualquer suspeição sobre a Câmara do Funchal, nem sobre nenhum dos seus vereadores”, garantiu Cristina Pedra, frisando que “todo o executivo está solidário com Pedro Calado”. Além disso, disse esperar que a justiça se faça no "tempo certo" e que "esclareça todos os factos".

Referindo-se à oposição, e aos pedidos de eleições antecipadas, Cristina Pedra sublinhou que se trata da mesma oposição "que, em 2020, não se demitiu quando houve suspeitas de corrupção" sobre o executivo camarário. "É necessário coerência, é preciso memória", argumentou. "Dentro da oposição nem eles se entendem: há quem peça eleições e há quem peça presunção de inocência."