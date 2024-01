PS promete fim das portagens nas ex-SCUT. “Vamos lá ver se não passa de campanha eleitoral para ganhar votos”

O porta-voz da Comissão de Utentes da Via do Infante (CUVI), João Vasconcelos, espera que a promessa do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, seja mesmo para levar a sério e não se revele apenas uma promessa eleitoral.

“Se for verdade a comissão de utentes congratula-se com essa decisão. Vamos lá ver se não passa de campanha eleitoral para ganhar votos. Se não será mais uma brincadeira em relação a esta matéria”, afirma à Renascença, João Vasconcelos.

No sábado, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, prometeu na Alfândega do Porto, no "Fórum Portugal Inteiro", que se ganhar as Legislativas em março irá eliminar as portagens no interior do País e no Algarve.

"Ao longo dos últimos anos temos feito um esforço para reduzir as portagens, não vamos reduzir mais as portagens no Interior, nós vamos eliminar as portagens no Interior e no Algarve", defendeu Pedro Nuno Santos (PNS).