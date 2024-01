Fonte da AD nega dissolução do Parlamento da Madeira

Uma fonte da Aliança Democrática (AD) desmentiu, à Renascença, que o Presidente da República já tenha informado os líderes do PSD e do CDS que irá dissolver o parlamento da Madeira, contrariando a notícia avançada pela edição online do correio da manhã.

Também em contacto com a Renascença fonte de Belém não confirma esta versão.

O substituto de Miguel Albuquerque à frente do Governo Regional ainda está a ser negociado e será anunciado pelo PSD Madeira na segunda-feira.