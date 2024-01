Pedro Nuno promete eliminar as portagens nas autoestradas do Interior e no Algarve

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, prometeu este sábado na Alfândega do Porto, no "Fórum Portugal Inteiro", que se ganhar as Legislativas em março irá eliminar as portagens no interior do País e no Algarve.

"Ao longo dos últimos anos temos feito um esforço para reduzir as portagens, não vamos reduzir mais as portagens no Interior, nós vamos eliminar as portagens no Interior e no Algarve", defendeu Pedro Nuno.

O candidato socialista descriminou as autoestradas em que deixará de se pagar. Serão a A22 no Algarve, a A4 que liga Amarante ao Matosinhos, a A23 (Torres Novas-Guarda), a A 24 (Viseu a Chavces) e a A25 (Aveiro-Vilar Formoso).

"Fizémos uma maldade a grande parte do território e não tínhamos esse direito por quem vive e trabalha neste país", disse Pedro Nuno Santos.

Esta é uma medida que faz parte do slogan do PS para estas eleições "Portugal Inteiro". "Portugal inteiro que não deixe ninguém para trás, mas olhe para todo o território como uma oportunidade de desenvolvimento económico", argumentou o líder socialista.

Pedro Nuno diz ainda querer que o programa eleitoral do PS mais do que "um programa eleitoral, seja um programa de ação". "Quantos projetos, quantos sonhos adiamos por década em Portugal?", questionou.

Em relação ao Complemento Social para Idosos (CSI), Pedro Nuno prometeu que ao contrário do que acontece até aqui, os rendimentos dos filhos deixará de contar para a avaliação.

"Esta condição tem de desaparecer. Defendemos uma sociedade solidária, mas o estado não regula a relação de pais e filhos. Dignificar os mais velhos é reconhecer a sua autonomia. Sabemos que há muitos idosos em Portugal que tendo direito ao CSI, não se candidatam porque não querem apresentar os rendimentos dos filhos. E há quem não tenha relação com os filhos", sublinhou.

Das promessas socialistas consta também uma medida para aumentar o número de consumidores a beneficiar de uma taxa reduzida de IVA da eletricidade.

Atualmente a taxa reduzida de seis por cento é aplicada até aos primeiros 100 KWh. Pedro Nuno Santos quer que a medida chegue aos 200 KWh, o que nas suas contas vai abranger cerca de 3,4 milhões de consumidores.