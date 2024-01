Paulo Cafôfo desafia Marcelo a convocar eleições antecipadas na Madeira "imediatamente"

O líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, desafiou, este sábado, o Presidente da República a convocar imediatamente eleições antecipadas de acordo com o legalmente estabelecido, insistindo que Marcelo Rebelo de Sousa não pode ter "dois pesos e duas medidas".

"Quero lançar o desafio a sua excelência, o Presidente da República: não espere mais. Anuncie imediatamente que irá convocar eleições antecipadas quando a lei o permitir e convoque eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira", declarou Paulo Cafôfo.

O responsável socialista madeirense falava na conferência de imprensa para apresentação da candidatura do PS pelo círculo da Madeira às eleições antecipadas de 10 de março, que encabeça.

O desafio surge na sequência da investigação por corrupção desencadeada há três dias pelo Ministério Público e a Polícia Judiciária que resultou na constituição como arguido do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque - que renunciou sexta-feira ao cargo - e na detenção do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, e de dois empresários ligados ao ramos da construção civil e turismo.

"Sei que o desafio será ouvido", sublinhou Cafôfo, argumentando que o Presidente da República "acompanha de perto o que se passa na política e na Região".