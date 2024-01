Madeira. Miguel Albuquerque vai renunciar

A secretária regional é quem tem tido a missão de manter a ligação entre o governo regional e o PAN, com quem o PSD tem um acordo de incidência parlamentar e que, na quinta-feira, retirou o apoio ao presidente do Governo Regional.

Segundo a imprensa local , Rafaela Fernandes esteve esta manhã na Quinta Vigia, a residência oficial do presidente do Governo Regional, onde se terá reunido com Miguel Albuquerque, o que leva a crer que o próprio poderá estar a preparar a sua sucessão, como referiu à Renascença fonte social-democrata.

Segundo a Renascença apurou, Luís Montenegro e o PSD nacional pressionaram Albuquerque, desde a primeira hora, para que apresentasse a demissão. No entanto, a hesitação do líder do PSD em pedir prontamente a cabeça de Albuquerque, principalmente depois das circunstâncias que levaram à demissão do primeiro-ministro a 7 de novembro, gerou mal-estar interno, segundo fonte social-democrata.

Miguel Albuquerque vai renunciar, confirmou a Renascença junto de fonte da coligação governativa da Madeira. Perante as suspeitas de corrupção que recaem sobre si, e depois de ter sido constituído arguido, o Presidente do Governo Regional da Madeira deverá anunciar a sua demissão ainda esta sexta-feira, às 17h00, durante a reunião da Comissão Política do PSD Madeira.

A hesitação de Montenegro e a aceitação de Marcelo

"O PSD/Nacional fez, desde a primeira hora, força para que Miguel Albuquerque se demitisse", disse à Renascença fonte social-democrata. Embora publicamente Luís Montenegro tenha escolhido as palavras, e dito, em dois dias consecutivos, que politicamente nada tinha mudado e, portanto, mantinha a confiança em Albuquerque, a Renascença sabe que o líder do PSD falou diretamente com o presidente do Governo Regional, pressionando para se afastar do cargo. "Montenegro fez muita força para a demissão", garante a mesma fonte.

Apesar de internamente o discurso ter sido outro, as declarações públicas mais suaves causaram mal-estar dentro do partido. "O problema é a estrutura autónoma do PSD/Madeira", diz fonte do PSD à Renascença. Na prática, se Montenegro tomasse outro tipo de posição nas declarações públicas, isso poderia ser mal aceite pela estrutura regional. Além disso, poderia criar-se a ideia de que o líder do PSD estaria a tentar influenciar a escolha do sucessor de Albuquerque.





Os três cenários possíveis após a saída de Albuquerque

No momento, segundo fonte social-democrata, há três cenários possíveis que se seguem à demissão de Miguel Albuquerque: o presidente do Governo Regional renuncia e afasta-se do partido, ou demite-se e são convocadas eleições ou, por último, o próprio Albuquerque prepara a sua sucessão e indica quem pretende que o substitua. Se for esse o caso, resta saber se o CDS, que faz parte da coligação que governa a Madeira, e o PAN aceitam as indicações de Albuquerque.

Miguel Albuquerque está indiciado por crimes de corrupção, tráfico de influências, abuso de poder e atentado contra o Estado de Direito.

O apoio a Albuquerque é cada vez menor, numa altura em que o PAN já retirou a confiança política ao presidente do Governo Regional. Além disso, do lado da oposição, o PS/Madeira apresentou esta sexta-feira uma moção de censura na Assembleia Legislativa, como já tinha anunciado na véspera Paulo Cafôfo, líder dos socialistas da Madeira.

Ao início da noite de quinta-feira, o PAN, que fez um acordo parlamentar com o PSD/CDS na sequência das eleições de 2023, anunciou que deixaria de apoiar Albuquerque, por considerar que o social-democrata "não tem condições para se manter no cargo".

Depois das primeiras notícias que davam contas das mais de 100 buscas da Polícia Judiciária no Funchal (e também no continente), todas relacionadas com corrupção na Madeira, Miguel Albuquerque começou por dizer que não de demitia, que iria colaborar com a Justiça e que estava de consciência tranquila.