Relação já decidiu sobre Sócrates mas problema no CITIUS atrasa a divulgação

A decisão sobre se José Sócrates vai a julgamento já foi proferida e assinada, confirma o Conselho Superior de Magistratura, mas um problema com o carregamento no CITIUS, por ser um ficheiro muito grande e com vários anexos está atrasar a respetiva divulgação.

Para já não há previsão da conclusão deste processo. A súmula só poderá ser divulgada depois deste carregamento e da notificação através do CITIUS.

Em causa está o arquivamento na decisão instrutória de 172 dos 189 crimes que constavam da acusação original do MP, restando apenas 17 crimes, e com a acusação mais grave, de corrupção, a cair.