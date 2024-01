Passos Coelho: “Este não é o meu tempo, Montenegro está a dirigir a estratégia do PSD”

Pedro Passos Coelho, antigo primeiro-ministro e líder do PSD que não esteve na recente convenção da AD, afirma que este não é o seu tempo e que não comenta a atualidade política.



“Este não é o meu tempo”, disse Pedro Passos Coelho aos jornalistas, à margem de um evento em Lisboa.

“O PSD tem um líder, que é o Dr. Luís Montenegro, é ele que está a dirigir a estratégia do PSD, é ele que está a preparar a estratégia eleitoral e, portanto, ele é que é a voz autorizada que deverá conduzir o PSD nesta fase”, sublinhou.

Sem esclarecer se vai marcar presença na campanha para as eleições legislativas de 10 de março, Passos Coelho garante que não fez um “voto de silêncio” e que continua a ter opinião e a “pensar bastantes coisas sobre o que se passa”.

No entanto, recorda que enquanto ex-primeiro-ministro e antigo líder do PSD as suas palavras podem ser sujeitas a interpretações e prefere o recato.

“Não posso esquecer-me que fui líder do PSD durante muitos anos, fui alguns anos primeiro-ministro… é natural que aquilo que eu possa dizer tenha uma leitura diferente do que diriam outras pessoas.”

“Eu não desejo intervir. O que quer que diga presta-se depois a muitas interpretações”, sublinhou Passos Coelho.