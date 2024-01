PAN Madeira retira apoio a Miguel Albuquerque

"Na sequência da crise política da Madeira e tendo em conta as últimas informações que vieram a público no caso que envolve o Presidente do Governo Regional da Madeira relativamente a suspeitas de alegado crime de corrupção, prevaricação, abuso de poder e atentado contra o Estado de Direito, respeitando, contudo, a presunção de inocência, a Comissão Política Regional do PAN Madeira e a Comissão Política Nacional consideram que o Dr. Miguel Albuquerque não tem condições para se manter no cargo."

O partido Pessoas-Animais-Natureza, que fez um acordo parlamentar com o PSD/CDS na sequência das eleições do ano passado, refere em comunicado que "Miguel Albuquerque não tem condições para se manter no cargo".

O PAN Madeira acrescenta que "se encontra disponível para continuar a viabilizar o acordo de incidência parlamentar com o PSD Madeira, caso seja indigitado, e aceite, um novo titular para o cargo de Presidente do Governo Regional da Madeira e estejam reunidas as condições para a estabilidade governativa na Região e para a continuação do cumprimento do acordo celebrado entre o PAN Madeira e o PSD Madeira".

O presidente do governo regional da Madeira foi constituído arguido e está a ser investigado por corrupção na sequência de uma mega operação realizada na quarta-feira.

Miguel Albuquerque, que também é conselheiro de Estado, já disse que não se tenciona demitir e que vai pedir o levantamento da imunidade judicial.

O caso da Madeira conta ainda com três pessoas detidas para interrogatório: Pedro Calado, autarca do Funchal, Avelino Farinha, fundador do grupo AFA, e Custódio Correia, fundador do grupo Socicorreia.