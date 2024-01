Montenegro: caso de Miguel Albuquerque perturba a campanha

Pelo segundo dia consecutivo, Luís Montenegro foi forçado a falar sobre o caso que envolve o presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, suspeito de corrupção. O líder do PSD reconheceu que este caso perturba o esclarecimento de quem está em pré-campanha eleitoral e com propostas para apresentar ao país. As declarações foram feitas em Lisboa, quando Montenegro entregou a lista de deputados da AD no Palácio da Justiça, em Lisboa.

“Este caso naturalmente perturba o esclarecimento que nós estamos empenhados em fazer com os portugueses”, disse o líder do PSD, em declarações aos jornalistas. Na véspera, Luís Montenegro dizia que "do ponto de vista político nada mudou", escusando-se a dizer se Albuquerque devia, ou não, demitir-se. No entanto, sublinhou que "ninguém está acima da lei" e que a justiça deve ser célere.

Esta quinta-feira, Montenegro mantém o mesmo, dizendo que nada mudou do ponto de vista político em relação a Miguel Albuquerque, mas fez questão de lembrar as regras que foram aprovadas pela direção do partido, no passado mês de novembro, para a escolha dos deputados: quem seja condenado por crimes em exercício de funções públicas deve sair do partido.

“Nas listas de candidatos fixámos critérios. Por exemplo, quem estiver acusado em termos definitivos, quem sofrer medida de coação privativa de liberdade, por atos exercidos em funções públicas deve estar fora, e quem for condenado por crimes com exercício de funções públicas deve sair do partido”, referiu Luís Montenegro, assegurando que as regras se aplicam a quem quer que seja.

Miguel Albuquerque não é candidato a deputado, mas é dirigente nacional, presidente ao conselho nacional do PSD.

Luís Montenegro acrescentou ainda que “é preciso salvaguardar o funcionamento das instituições, dar uma dimensão ética de responsabilidade ao exercício de cargos políticos e, ao mesmo tempo, garantir aos visados espaço para que se possam defender”.

O líder da AD entregou esta tarde, no Palácio da Justiça, as listas de candidatos a deputados pelo círculo de Lisboa acompanhado pelo mandatário em Lisboa Carlos Carreiras.

Luís Montenegro, que é o cabeça de lista em Lisboa, contou ainda com a presença de outros candidatos, Ana Paula Martins, Alexandre Homem Cristo, e o líder da JSD Alexandre Poço.