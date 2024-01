CDU propõe reforma aos 65 anos e 50 mil novas habitações públicas

A CDU propõe, no programa eleitoral da coligação, a reposição da idade da reforma aos 65 anos e 50 mil novas habitações públicas, anunciou esta quinta-feira o secretário-geral do PCP.

Na apresentação do programa eleitoral da CDU, num hotel em Lisboa, Paulo Raimundo defendeu que os reformados e pensionistas "merecem uma vida melhor, incluindo com aumentos anuais que valorizem as pensões, em particular as mais baixas".

Para tal, o líder comunista voltou a defender um aumento, já em 2024, de todas as pensões em 7,5%, com um mínimo de 70 euros e efeitos retroativos a janeiro, além da criação de "dois novos escalões de pensões mínimas do regime contributivo e aumento dos respetivos valores".

A par destas medidas, a CDU defende também "a reposição da idade da reforma nos 65 anos" e "a reforma sem penalizações aos 40 anos de descontos".

A nível salarial, Paulo Raimundo voltou a insistir que o salário mínimo nacional deve ser aumentado para 1.000 euros já este ano, acompanhando esta medida igualmente de uma proposta para que todos os salários sejam aumentados num mínimo de 15%, não inferior a 150 euros.

No programa eleitoral, a CDU quer também medidas para garantir que, nos próximos quatro anos, se alcancem "aumentos anuais do salário médio em Portugal superiores ao aumento do salário médio na zona euro".

CDU quer aumentar número de escalões do IRS

Estas medidas salariais foram igualmente acompanhadas por várias propostas a nível de impostos, que visam "pôr fim à injustiça fiscal" e incluem acabar "com os benefícios fiscais dados ao grande capital em sede de IRC, avançar com a taxação extraordinária dos lucros da banca, da energia e da grande distribuição".

A CDU quer também o "englobamento obrigatório de todos os rendimentos para o último escalão do IRS e, ao mesmo tempo, fixar o IVA sobre a eletricidade, gás e telecomunicações nos 6%".

Propomos "uma política fiscal que reduza o IRS para os trabalhadores e os pensionistas, através do aumento da dedução específica em 1.035 euros, do aumento do número de escalões para dez e do desagravamento em três pontos percentuais nos três primeiros escalões", acrescentou Paulo Raimundo.