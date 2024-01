Álvaro Beleza é o mandatário nacional da candidatura de Pedro Nuno Santos

Álvaro Beleza aceitou aceitou ser mandatário nacional da candidatura de Pedro Nuno Santos às eleições legislativas de 10 de março, após toda a polémica em que se viu envolvido na construção das listas de candidatos do PS.

No fim-de-semana, o dirigente socialista e médico do Hospital de Santa Maria, em Lisboa tinha aceitado o convite do líder do PS para ser cabeça de lista pelo distrito de Vila Real, mas na segunda-feira optou por recuar e desistir da candidatura.

Beleza justificou, na terça-feira à noite, à entrada da reunião da comissão política do PS, que em nome de "princípios" seria "o último dos paraquedistas" no distrito transmontano com o qual não tem nenhuma ligação direta.

Contudo, no fim-de-semana, antes da contestação interna, o dirigente socialista não mostrou qualquer dúvida pública em aceitar o cargo.

Em comunicado a direção nacional do PS vem agora anunciar que o presidente do Conselho Coordenador da SEDES, que representa a ala moderada e liberal do partido, é chamado diretamente à campanha de Pedro Nuno Santos para a figura do mandatário nacional da candidatura do líder socialista.