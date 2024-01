Albuquerque vai pedir levantamento de imunidade

Miguel Albuquerque vai pedir o levantamento da imunidade e garante que vai esclarecer na justiça todas as suspeitas que recaem sobre si. O Presidente do Governo Regional da Madeira, que falava aos jornalistas nesta quinta-feira, diz estar de consciência tranquila.



"Vamos aguardar que o processo corra, que sejam as coisa organizadas, e à medida que o tempo da justiça for o tempo da justiça, vamos organizar a nossa defesa", sublinhou Miguel Albuquerque, escusando-se a dizer em que momento irá, de facto, pedir o levantamento da imunidade.

O presidente do Governo Regional da Madeira, que falava no Funchal, garantiu que vai defender o seu bom nome. "Não violei nenhuma regra, nem interferi em nenhum destes concursos públicos. Tenho o direito de me defender, o meu caráter e a minha honra."

Na quarta-feira, a PJ fez mais de 100 buscas em vários pontos do país, mas que tinham a corrupção na Madeira no cerne da investigação. Terminaram com três detidos, dois empresários ligados ao grupo de construção AFA e o presidente da Câmara Municipal do Funchal. Miguel Albuquerque, do PSD, foi constituído arguido, mas não foi detido. Esta quinta-feira, o presidente do governo Regional sublinhou que "os políticos não têm os seus direitos diminuídos por serem políticos".

Questionado diversas vezes sobre o que distinguia a sua situação atual daquela que levou António Costa a demitir-se do cargo de primeiro-ministro, a 7 de novembro, o político madeirense nunca respondeu. Na altura, em declarações à Antena 1, Albuquerque era favorável ao pedido demissão do chefe do executivo: "A demissão parecia-me quase inevitável porque, com um ministro constituído arguido e com o próprio chefe de gabinete detido, para o primeiro-ministro era muito difícil continuar a governar nestas circunstâncias."