PS aprova Compromisso Ético para candidatos a deputados

Os elementos das listas do PS terão de tornar públicas as “informações sobre o seu património, rendimento e interesses”.

O Compromisso Ético para as legislativas deste ano tem dez pontos e define algumas regras de conduta para os elementos das listas do PS.

Para evitar conflitos de interesses, devem revelar “as atividades profissionais que desenvolveram nos últimos três anos, bem como as atividades profissionais e participações sociais do próprio e do cônjuge”.

“Os candidatos renunciam, desde já, a qualquer exercício da atividade de representação de interesses junto de entidades públicas”, refere o compromisso ético.

Quando forem eleitos deputados, os deputados socialistas “manterão total clareza e transparência na sua relação com entidades públicas, estando designadamente impedidos, na sua atividade profissional, de desenvolver ou participar diretamente em negócios com o Estado ou outras entidades públicas”.

Leia o documento na íntegra:

1. Os candidatos que não tenham estado obrigados à apresentação da declaração no Tribunal Constitucional, tornam públicas as informações sobre o seu património, rendimento e interesses, nos mesmos termos que os titulares de cargos políticos.

2. Os candidatos revelam as atividades profissionais que desenvolveram nos últimos três anos, bem como as atividades profissionais e participações sociais do próprio e do cônjuge.

3. Os candidatos declaram sob compromisso de honra, a inexistência de dívida ao fisco e à Segurança Social, ou de situação regularizada ou em processo de reclamação graciosa ou contenciosa.

4. Os candidatos renunciam, desde já, a qualquer exercício da atividade de representação de interesses junto de entidades públicas.

5. No desempenho do mandato, os Deputados manterão total clareza e transparência na sua relação com entidades públicas, estando designadamente impedidos, na sua atividade profissional, de desenvolver ou participar diretamente em negócios com o Estado ou outras entidades públicas.